Reconocer a quienes nunca dejan de trabajar

Hay trabajos que aparecen en una planilla y otros que apenas se sostienen en el día a día, pero ambos exigen lo mismo: esfuerzo. Cada 1 de mayo se reconoce al trabajador, aunque no siempre se mire a todos. También trabaja quien vende, quien emprende, quien cuida, quien rebusca y quien sale cada mañana sin la certeza de cuánto llevará a casa. Ese también es el rostro del trabajador panameño.El que no siempre tiene contrato ni prestaciones, pero sí responsabilidad, constancia y una razón para seguir. El que resuelve, sostiene y convierte cada día en una forma de salir adelante. Hablar del trabajo hoy también es reconocer a quienes nunca han dejado de hacerlo.