Regulación de plataformas de transporte en pausa

Aunque no todos utilizan apps para solicitar transporte, lo ocurrido en Panamá evidencia un problema que va más allá del sector. El intento de regular plataformas digitales y su rápida derogación reflejan lo complejo que resulta legislar frente a la velocidad de la tecnología. En pocos días se pasó de un modelo más estructurado a una pausa mientras se redefine el camino. Más que un conflicto entre taxis y aplicaciones, es una tensión entre innovación, intereses económicos y capacidad del Estado. “El que mucho abarca, poco aprieta”: el reto es crear reglas claras y sostenibles.