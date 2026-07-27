Seguros para electrodomésticos

Que un electrodoméstico nuevo pueda venir acompañado de un seguro dice mucho sobre los tiempos que vivimos. No se trata solo de una estrategia comercial, sino de una percepción cada vez más extendida: los equipos de antes parecían durar más. Hoy, aunque la tecnología ofrece mayor eficiencia, conectividad e innovación, también plantea dudas sobre su vida útil. En ese escenario, asegurar estos productos deja de verse como un gasto adicional y pasa a entenderse como una forma de proteger la inversión.