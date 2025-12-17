Desde la web

Suplantación de identidad digital

José Miguel Andrade
17 de diciembre de 2025

El spoofing es una técnica de ciberataque basada en la suplantación de identidad, donde los atacante falsifica el origen de una comunicación para engañar a la víctima. Puede presentarse a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, sitios web, etc. Su objetivo principal es robar información sensible como contraseñas o datos bancarios, cometer fraudes o acceder a sistemas que faciliten lo anterior. Para cuidarse se recomienda verificar remitentes, evitar enlaces sospechosos, usar HTTPS, activar la autenticación en dos pasos y mantener sistemas de seguridad actualizados.

