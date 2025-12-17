Suplantación de identidad digital

El spoofing es una técnica de ciberataque basada en la suplantación de identidad, donde los atacante falsifica el origen de una comunicación para engañar a la víctima. Puede presentarse a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, sitios web, etc. Su objetivo principal es robar información sensible como contraseñas o datos bancarios, cometer fraudes o acceder a sistemas que faciliten lo anterior. Para cuidarse se recomienda verificar remitentes, evitar enlaces sospechosos, usar HTTPS, activar la autenticación en dos pasos y mantener sistemas de seguridad actualizados.