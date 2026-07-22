Tecnología contra los mosquitos

La carrera por aplicar la inteligencia artificial a problemas cotidianos suma un nuevo avance con un microdron de apenas 40 gramos capaz de detectar y atrapar insectos en pleno vuelo. La tecnología promete controlar los mosquitos transmisores de enfermedades, reducir el uso de pesticidas y disminuir los costos de erradicación. Sin embargo, aún debe demostrar que funciona fuera de los laboratorios. El verdadero reto no es impresionar con la innovación, sino ofrecer una solución segura, accesible y efectiva para toda la población.