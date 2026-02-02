Tecnología facilita vida con diabetes

La tecnología de monitoreo continuo, como VivaChek GS1, permite a los pacientes controlar sus niveles de glucosa casi todo el día, reduciendo riesgos de complicaciones y mejorando la gestión de la diabetes. Sin embargo, su alto costo limita el acceso a quienes podrían beneficiarse más. Para que estos avances tengan un impacto real, no basta con desarrollar equipos sofisticados: es imprescindible implementar subsidios, seguros o modelos de pago accesibles, garantizando que más personas puedan aprovechar esta innovación médica.