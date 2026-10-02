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Tecnología para convivir con tiburones

Tecnología para convivir con tiburones
Evelyn González
02 de octubre de 2026

La tecnología puede ofrecer nuevas formas de enfrentar los riesgos de la naturaleza. En Australia, drones y las llamadas “Smart Drumlines” permiten vigilar tiburones, alertar a nadadores y surfistas, además de capturar, marcar y liberar ejemplares vivos.

Esta estrategia busca reducir los ataques sin recurrir a métodos que también afectan a otras especies. Sin embargo, genera debate entre quienes piden mayor protección para las personas y quienes defienden la biodiversidad. El desafío está en encontrar un equilibrio entre seguridad, tecnología y conservación.

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Panamá
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