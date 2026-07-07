Tecnología para sobrevivir al calor

No toda la tecnología está hecha para todo el mundo. El Torras Coolify 2026 Cyber Fold AI, un aire acondicionado portátil para el cuello, es un buen ejemplo.

Puede ser de gran ayuda para quienes trabajan bajo el sol, pasan mucho tiempo en la calle, viajan con frecuencia o aprovechan el fin de semana para hacer tareas en el jardín.

Pero si la mayor parte del tiempo estás en una oficina o en espacios con aire acondicionado, quizás su precio no valga la pena. La mejor tecnología es la que realmente se adapta a las necesidades de cada persona.