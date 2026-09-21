Un testamento para nuestra vida digital

Vivimos conectados, pero pocas veces pensamos qué ocurrirá con nuestra vida digital cuando ya no estemos. Fotos, conversaciones, correos, documentos y cuentas pueden sobrevivirnos durante años. Lo paradójico es que organizamos testamentos para proteger bienes materiales, mientras nuestra identidad digital queda prácticamente abandonada. Google y Apple ya ofrecen herramientas para gestionar parte de ese legado, pero el tema sigue siendo poco discutido. Así como protegemos nuestros bienes, también deberíamos decidir qué ocurrirá con nuestra huella digital cuando ya no estemos.