Desde la web

¿Vale la pena comprar una TV con IA?

¿Vale la pena comprar una TV con IA?
Evelyn González
18 de junio de 2026

Comprar un televisor con inteligencia artificial ya no significa solo tener una mejor imagen. Ahora estos equipos pueden ajustar automáticamente el brillo, el sonido y la calidad de video según el contenido y el entorno, algo que antes requería configuraciones manuales. Además, son capaces de recomendar programas según los gustos del usuario y optimizar transmisiones deportivas, películas y videojuegos en tiempo real. La IA convierte al televisor en una experiencia más personalizada, cómoda e inteligente para toda la familia.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR