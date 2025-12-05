Virus para estafarte a través de tu ‘cel’

Las estafas con 'virus' en teléfonos inteligentes se valen del miedo o la sorpresa para engañarte. Suelen aparecer como alertas falsas en el navegador, mensajes de SMS o WhatsApp, o con apps fraudulentas que afirman detectar infecciones inexistentes. Estas estafas buscan que instales aplicaciones maliciosas, pagues servicios falsos o entregues tus datos personales. Las alertas reales del sistema nunca aparecerán en páginas web ni te pedirán descargas externas. Para evitar caer, debes instalar desde tiendas oficiales, mantener el sistema actualizado e ignorar mensajes sospechosos.