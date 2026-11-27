Una novedad que promete darle más diversión a los chats de WhatsApp son los stickers con sonido. Esta función permite convertir imágenes y videos en stickers acompañados de voces y pequeños audios. ¿Quién no ha enviado un sticker para responder sin tener que escribir demasiado? Ahora, estas pegatinas tendrán un toque diferente y más divertido. La propuesta abre nuevas formas de expresar emociones y hacer más entretenidas las conversaciones. Los stickers ya son parte de nuestro día a día digital y ahora llegan con sonido para darle más vida a cada chat.