Duty Free del 1 de enero de 2026

La proyección de la Cepal

La Cepal proyecta un crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe de 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026, advirtiendo que la región sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento.

La economía tiene que crecer

“El país tiene que crecer, el país tiene que generar riqueza. El país tiene que traer inversiones locales y extranjeras para que haya empleo y crear ese círculo virtuoso, que pone dinero en el bolsillo de la gente”, señaló en Debate Abierto, Felipe Chapman, ministro de Economía.

El mensaje por Año Nuevo

“Demos la bienvenida al Año Nuevo compartiendo presencia, no solo fotos.

Brindemos con conversaciones reales, agradecimientos sinceros y propósitos que incluyan más conexión humana. Que el primer minuto del año sea vivido, no grabado”, dijo Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda.

Crecen los aportes de la UABR al Tesoro

El 2025, la Unidad Administrativas de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, incrementó sus aportes al Tesoro Nacional en un 74%, alcanzando B/. 25.6 millones entre enero y noviembre.

Realidad de trabajadores

El Banco Mundial alertó que “siete de cada diez trabajadores en América Latina y el Caribe están expuestos a olas extremas de calor. Pero hay soluciones: más espacios verdes, viviendas frescas y sistemas de alerta temprana pueden salvar vidas y empleos”.