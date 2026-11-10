Duty Free del 10 de noviembre de 2026

<b>La AmCham Panamá presentó candidatos a la Junta Directiva 2027-2028</b>La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) presentó a los 12 candidatos que aspiran a ocupar las 6 vacantes de su Junta Directiva para el periodo 2027-2028. Las votaciones entre los miembros iniciarán el lunes 16 de noviembre.<b>Alerta sobre uso de contratos por servicios profesionales</b>'Los contratos por servicios profesionales pan para hoy, hambre para mañana, no debes usarlos en posiciones permanentes en la empresa. Mejor asesorarse antes, pagarás costos elevados e innecesarios', señaló el abogado laboralista, Samuel Rivera.<b>'Bitcoin responde a la necesidad de ser autónomos'</b>'Nos hemos acostumbrado tanto a depender de terceros profesionales que cuando dependemos tanto, el caos puede llegar. Por eso Bitcoin responde a la necesidad de ser autónomos e independientes, pero, también interdependientes', expresó Rodrigo Icaza, de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain.<b>La APEDE Chiriquí anuncia conferencia sobre Panamá Productivo</b>La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, capítulo de Chiriquí, anunció la conferencia 'El Panamá Productivo: las nuevas zonas de oportunidad del país', a cargo del conferencista y experto en logística Dovi Eisenman. El evento se realizará el jueves 20 de noviembre en el Hotel Aranjuez, en David, Chiriquí, con entrada sin costo para socios y $25.00 para no socios.<b>Panamá sede del 65th ICCA World Congress 2026</b>Ya inició el 65th ICCA World Congress 2026. Hasta el 11 de noviembre, Panamá reúne a líderes y profesionales de la industria de reuniones para intercambiar conocimientos, compartir tendencias y generar nuevas conexiones, destacó PROMTUR Panamá.