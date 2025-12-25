Duty Free del 25 de diciembre de 2025

Planificar el cierre

“El empresario responsable no espera al último día: anticipa, revisa, corrige y documenta. Entiende que un cierre fiscal bien hecho no es un gasto, sino una inversión en tranquilidad, seguridad jurídica y continuidad del negocio”, aseguró Rubén Bustamante, especialista en temas tributarios.

Más oportunidades

“Ojalá que esta Nochebuena marque un nuevo punto de inflexión, para que de aquí en adelante no dejemos a nadie atrás, pero no a través de subsidios, regalos o favores políticos, sino mediante la generación de oportunidades, capacitación y empleo”, señaló Carlos Arauz, economista.

Como hub de Convenciones

Promtur destacó que Panamá está rumbo a ser el principal hub de Congresos y Convenciones. Actualmente se encuentra en el top 10, según el ICCARanking2025. Esta es una herramienta de negocios que nos posiciona globalmente.

Siguen inscripciones para rueda de negocios

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) extendió el plazo de inscripciones para la Rueda de Negocios del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realizará del 29 y 30 de enero en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá.

Los 27 años del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplió 27 años de servicio al país. Según la entidad siguen “reafirmando su compromiso con la disciplina fiscal, la visión de Estado y el desarrollo humano en beneficio de la población, fortaleciendo políticas públicas que impulsan la recuperación económica, promueven el desarrollo sostenible y contribuyen al progreso de la nación”.