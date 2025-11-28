Duty Free del 28 de noviembre de 2025

Noticias positivas pese a dificultades

“Mantener el grado de inversión de Moody’s a Panamá, muestra que, a pesar de las dificultades financieras, seguimos creciendo, tenemos muy buenas perspectivas económicas y los panameños que lo hacen posible. Ahora falta que esto se traduzca en mejora de la calidad de vida de la gente”, señaló el economista, Raúl Moreira.

Sistema de libre mercado

“Definitivamente el mejor sistema socio económico es el de libre mercado, propiedad privada, fuerte institucionalidad, sólido, transparente, dinámico sistema judicial, lucha frontal contra la corrupción, ningún extremo es bueno ni funciona al ser totalitario”, dijo Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí.

Cosas por mejorar

“Panamá debe modernizar el sistema bancario para agilizarlo, bajar costos y apoyar más al pueblo. Por ejemplo: Legislar claramente sobre la hipoteca portátil, sin causar mayores gastos; Mejorar y ampliar la digitalización de las comunicaciones y de las transacciones en tiempo real; Disminuir los costos de comisiones y unificar el sistema de pagos digitales”, indicó Rubén Bustamante, especialista en temas tributarios.

Cuidado con las estafas

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) alertó que “los correos electrónicos con notificaciones falsas a menudo son estafas de suplantación de identidad diseñadas para engañarle para que comparta su información financiera o personal al pedirle que verifique una compra. Deténgase antes de llamar al número de teléfono o responder al correo electrónico”.

Disminuye la pobreza en la región

El ́ de la CEPAL indica que el 25,5% de la población latinoamericana (162 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza por ingresos en 2024, lo que significa una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto de 2023 y de más de 7 puntos porcentuales en comparación con 2020.