Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional dijo que “la morosidad ha disminuido dramáticamente. Llegamos a tener en marzo 2021, 4.79% la cartera morosa. Logramos contactar a los clientes y la última cifra ya estaba en 2.8%, no es nada preocupante”.

El economista Luis Morán comentó que “cada negocio que cierra nos debe preocupar. No solo por el tejido productivo que se pierde, también por ingresos y empleos. Hay factores internos de las empresas, pero también hay que considerar el entorno”.

”El seguro privado es muy bueno mientras estés joven y no te enfermes, cuando estés viejo y enfermo te dan la espalda. Hay que defender el Seguro Social”, resaltó el economista y docente Felipe Argote.

Comarcas vs inversiones

”Los bancos que solicitan al cliente direcciones alternas de email, como la del empleador, aseguren que esta no sea utilizada por sistemas de envío automático, ya que pueden estar revelando información sensible a un tercero no autorizado”, dijo Irvin Halman, líder del CNC.