“El plan piloto para eliminar el Decreto Zanahoria no es un llamado al desenfreno, no nos interesa el desenfreno, lo que nos interesa es recuperar lo que hemos perdido estos años, tenemos una vida nocturna totalmente desactivada y esta industria no puede vivir solo de dos días a la semana”, dijo Mario González de la Asociación de restaurantes, bares y discotecas.