Duty Free del 3 de noviembre de 2026

Se mantiene el respaldo empresarial

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) continúa acompañando a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Representantes del gremio realizaron una segunda visita a Penonomé, provincia de Coclé, donde se reunieron con empresarios y representantes de la sociedad civil para conocer sus principales inquietudes y necesidades.

Trabajo doméstico en la informalidad

“El 83% de las personas trabajadoras domésticas en el mundo tienen un empleo informal”, según nuevas estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Destacaron que “acelerar la formalización y ampliar una protección efectiva deben ir de la mano”.

Quejas de consumidores ante la Acodeco superan los B/.26.6 millones

Un total de B/.26,631,922.30 suman las cuantías de las 2,562 quejas presentadas por consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), entre enero y septiembre de 2026. Entre las demás actividades con mayor cantidad de reclamaciones figuran los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos, con 228 casos; la venta de autos usados, con 124; y los establecimientos de venta de celulares, con 102.

Proyecto Puerto Barú ofrece oportunidades

“Puerto Barú, en particular, ofrece enormes oportunidades para impulsar el turismo y el desarrollo industrial. Debemos apostar por ese potencial y trabajar para convertirlo en oportunidades concretas para la población”, indicó el economista, Carlos Arauz.

Financiamiento para la biodiversidad

La CEPAL destacó que “América Latina y el Caribe necesita US$170 mil millones anuales para conservar, restaurar y utilizar de manera sostenible su biodiversidad, con una brecha de financiamiento estimada de US$153 mil millones”.