No negociarán amenazados

“Tenemos una serie de arbitrajes (de Minera Panamá) y el presidente Mulino ha sido muy claro que no va a negociar con una pistola en la cabeza, con ningún arbitraje puesto y Panamá defenderá sus intereses en debida forma”, dijo el ministro del MICI, Julio Moltó.

Se dice que con la salida de la marca hotelera Selina Hospitality se acumularon las demandas en Mitradel. A los trabajadores no les pagaron sus sueldos y para los clientes no hubo reembolsos.

“Los “food trucks” son un desastre. No pagan renta, invaden servidumbres, no pagan impuestos, ni CSS, no cumplen normas de higiene y son, para ser honesto, espantosos”, indicó en su cuenta de X, Iván Zarak, exviceministro de Economía.