Duty Free del 9 de enero de 2025

Agenda “radical” que afecta la economía

“La agenda de los ambientalistas radicales está destruyendo la economía y el empleo en Panamá. Se oponen a que exista actividad minera en Panamá que tiene más de $400,000 millones en yacimientos solo de cobre y oro en Donoso; y que se puede llevar a cabo de manera sostenible”, dijo el abogado Carlos Ernesto González.

Que los millonarios aporten

“El proyecto de Ley de la CSS debería incluir la responsabilidad solidaria de cada millonario residente en el país, de realizar un aporte especial cada tres años a la CSS. Una especie de aporte patrimonial solidario para la paz y la seguridad social. Seguramente me odiarían por este mensaje, pero recuerden que al final nos vamos a morir y no podemos llevarnos todo el dinero a la tumba”, comentó Rubén Bustamante, especialista en temas tributarios.

No apoyan propuesta de impuesto a la producción

“No me gustan las propuestas que contemplan que otros impuestos a la producción paguen por las jubilaciones de la CSS. El sistema debe ser auto sostenible y no debe depender de otros impuestos ni de otras actividades como el canal, banca, etc”, indicó Iván Zarak, ex viceministro de Economía.

Responsabilidad de aprobar una Ley

“La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de aprobar la nueva Ley del Seguro Social. Ya el Ejecutivo cumplió con lo que prometió, presentar un proyecto de Ley donde todos, especialmente los empresarios tenemos que pagar una cuota de sacrificio para salvar la CSS. De no aprobarse pagaremos todos las consecuencias”, señaló el empresario Juan Carlos Tapia.

En contra de regulaciones forzosas

“Debemos manifestarnos en contra de regulaciones forzosas que imponen algunos gobiernos de la región y que no favorecen la libertad económica y desincentiva la inversión extranjera”, dijo Guizado Novey, presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos.

Se viven más años jubilados

“Estamos viviendo más, más años jubilados, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones, no es lo mismo que fallezcas a los 70 que a los 80 años; dos, las tendencias del mercado laboral, las personas continúan trabajando más allá de los 62 años”, expresó Domingo Latorraca, financista.