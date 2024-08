Por los lados de la Cancillería se dice que un exmagistrado de la Corte Suprema podría ir hacia Italia. La de Rusia es la que no quieren muchos porque parece que hay una deuda de varios miles que data del Mundial de Futbol. Miguel Antonio Bernal habría rechazado Francia. Pedro Sittón esperando con paciencia.

En el sector público se preguntan si la Federación de Asociaciones de Empleados Públicos ya no existe o se fueron de vacaciones. Sus dirigentes son invisibles desde hace varios años. Es muy notorio.

Lo citaron y no fue

Al director regional del IDAAN en Panamá Oeste, Luis Quiel, lo citaron al Concejo de Arraiján, ayer, y no fue. Mandó a decir que como no sabía si lo iban a dejar en el cargo, mejor no se presentaba.