“Líneas navieras deciden hacer sus cambios de tripulantes no aquí sino en países cercanos”, manifestó Enrique Clement, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP).

El economista y banquero Carlos Arauz consideró que “la generación de empleos, no hay todavía”. Las autoridades locales estiman que el desempleo disminuya 7.1% el año próximo.

”Me dicen: Colón es la única provincia en retroceso; está maldita y su gente no ayuda! Deja de perder tu tiempo en ese lugar! Puede que falte mucho pero vale la pena luchar por lo que vale la pena tener”, opinó el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen.

”En la medida en que nosotros generemos igualdad de oportunidad, a través de una mejor educación, del desarrollo humano correspondiente vamos a poder avanzar como sociedad, Panamá tiene esa asignatura pendiente de mejorar la educación. Alguien me preguntaba sobre el tema de desigualdad y yo me preguntó dónde están las caravanas de panameños hacia Estados Unidos, pero enfocarlo desde el concepto de desigualdad me parece que es un error, a mi juicio el problema es el tema de combatir al pobreza, desempleo para hay que atraer capitales”, comentó Rubén Castillo, presidente del CONEP.