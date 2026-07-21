Economía

66 emprendedores panameños llevarán sus sueños a la pantalla con “Cobre Emprende: El Pitch”

Con esta iniciativa Cobre Panamá continúa promoviendo oportunidades que impulsan el emprendimiento, fortalecen las economías locales y generan un impacto positivo en cientos de familias panameñas. El programa estrenará hoy

66 emprendedores panameños llevarán sus sueños a la pantalla con “Cobre Emprende: El Pitch”
ml | Participantes del programa “Cobre Emprende”.
66 emprendedores panameños llevarán sus sueños a la pantalla con “Cobre Emprende: El Pitch”
ml | Emprendedpres que participarán del proyecto que inicia hoy.
66 emprendedores panameños llevarán sus sueños a la pantalla con “Cobre Emprende: El Pitch”
ml | Personal de la empresa explica los detalles del proyecto.
66 emprendedores panameños llevarán sus sueños a la pantalla con “Cobre Emprende: El Pitch”
66 emprendedores panameños llevarán sus sueños a la pantalla con “Cobre Emprende: El Pitch”
ml | Emprendedores escuchan los parámetros del programa.
Redacción Metro Libre
21 de julio de 2026

Sesenta y seis emprendedores de distintas provincias del país serán los protagonistas de “Cobre Emprende: El Pitch”, una plataforma impulsada por Cobre Panamá para visibilizar el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes decidieron apostar por emprender.

El programa se estrenará este 21 de julio en @barceloficial de YouTube y se transmitirá todos los martes y jueves a las 7:30 p.m. Los participantes podrán obtener capital semilla de hasta B/.5,000 para fortalecer sus negocios.

Durante cinco semanas, participantes de Panamá, Panamá Oeste, Colón y comunidades cercanas a la mina compartirán con el público el camino recorrido para construir sus negocios y demostrarán cómo la perseverancia puede convertirse en oportunidades reales de crecimiento. El programa se estrenará este martes, 21 de julio en la cuenta oficial de Barceló en YouTube, @barceloficial, y podrá seguirse todos los martes y jueves a las 7:30 p.m. Además de conocer las historias detrás de cada emprendimiento, el público podrá participar con su voto y apoyar las iniciativas que más lo inspiren, mientras los participantes aspiran a recibir capital semilla de hasta B/.5,000 para seguir fortaleciendo sus proyectos.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, indicó que “creemos que impulsar a los emprendedores también es una forma de generar oportunidades reales, fortalecer las comunidades y contribuir al desarrollo de Panamá”

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