A partir del viernes aumentan los precios de la gasolina; baja el diésel

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir del viernes, 1 de mayo a las 6:00 a.m. y hasta el viernes 15 de mayo de 2026 a las 5:59 a.m., regirán nuevos precios máximos de venta al consumidor de combustible en todo el país.

Según la entidad, el ajuste refleja una tendencia al alza en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel registra una disminución en su precio.

La gasolina de 95 octanos quedará en B/.1.27 por litro (+B/.0.04), la de 91 octanos costará B/.1.19 el litro (+B/.0.02) y el diésel tendrá un valor de B/.1.27 (-B/.0.10).

Los nuevos precios se mantendrán vigentes hasta el viernes 15 de mayo de 2026.“El comportamiento de los precios máximos de venta para este período, refleja una tendencia al alza en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que, el Diésel registra una reducción en el precio lo que representa un alivio para los consumidores”, indicó la institución.

La entidad detalló que, en comparación con el período anterior, la gasolina de 95 octanos aumentó 0.040 centavos por litro, la de 91 subió 0.018, mientras que el diésel bajo en azufre bajó 0.095. La Secretaría explicó que estas variaciones responden a factores externos.

“Estos ajustes responden a la volatilidad generada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, factor que eleva los costos internacionales del crudo y sus derivados, impactando la estructura de precios en el mercado local”, precisó.