Acodeco atiende quejas por más de B/.6.2 millones contra agencias de autos

Durante el año 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) atendió 261 reclamos presentados por compradores de automóviles nuevos, lo que representa una cuantía de B/.6,201,919.36, según cifras estadísticas de la institución.El incumplimiento de garantía fue el principal motivo de las quejas, con 202 reclamos por un monto de B/.5,257,488.32.Ante cualquier inconveniente durante la compra de un automóvil nuevo, la Acodeco recomienda presentar la queja correspondiente en caso de que el concesionario incumpla con la garantía o con lo dispuesto en la ley. Asimismo, es importante documentar el caso conservando contratos, facturas, órdenes de reparación, comunicaciones y cualquier otra evidencia relacionada con el reclamo.La Acodeco recuerda que, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 45 de 2007, los proveedores de vehículos de motor nuevos están obligados a otorgar una garantía mínima de un año o 30,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Cuando la garantía del fabricante sea más favorable al consumidor, esta deberá ser ofrecida obligatoriamente y entregada por escrito.Otras causas de las reclamaciones recibidas fueron las siguientes:* Falta de información: 23 quejas por B/.504,125.76* Vicio oculto: 10 quejas por B/.225,599.03* Incumplimiento de servicio: 10 quejas por B/.85,813.10* Devolución de dinero: 7 quejas por B/.84,138.62* Cobro indebido: 3 quejas por B/.900.94* Cláusula abusiva: 2 quejas por B/.2,000.00* Incumplimiento de contrato: 2 quejas por B/.24,100.00* Custodia del bien: 1 caso por B/.16,563.42* Veracidad de la publicidad: 1 queja por B/.1,190.17Entre los agentes económicos con 10 o más quejas recibidas, se encuentran:Ricardo Pérez, S.A., 27. Petroautos, S.A., 22. Grupo Silaba, 19.Grupo Q Investments, S.A., 17. Grupo Auto Comercial, S.A., 13. Panamotor, 13. Motion Motors, S.A., 12. Distribuidora Automotriz Fortune, 11. Empresas Melo/Copama, 11.Ford Auto Panamá, S.A., 10. Petromotors, S.A., 10.Las marcas de autos nuevos con mayor número de quejas fueron:Toyota, 20.Chevrolet, 17.Hyundai, 16.Jetour, 16.Changan, 12.KIA, 12.Nissan, 12.Ford, 9.GAC, 9. Mitsubishi, 9.