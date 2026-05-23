Acodeco detecta múltiples irregularidades comerciales en operativos realizados en Bocas del Toro

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), regional de Bocas del Toro, informó que intensificó sus operativos de fiscalización y vigilancia comercial tras atender múltiples denuncias ciudadanas canalizadas mediante la plataforma 311, detectando una serie de irregularidades en distintos establecimientos de la provincia.

La Acodeco destacó, que durante las inspecciones, los verificadores identificaron el uso indebido de cilindros de gas subsidiado de 25 libras en comercios ubicados en el corregimiento de Guabito, una práctica que afecta el propósito social de este beneficio estatal destinado exclusivamente al consumo doméstico.

Asimismo mencionó, que en un supermercado de la avenida Omar Torrijos Herrera, las autoridades encontraron diferencias entre los precios exhibidos en los anaqueles y los cobrados en caja, situación que perjudica directamente a los consumidores.

Igualmente indicó, que en otro operativo realizado en un comercio de la avenida 17 de Abril, se detectó la venta de productos no aptos para el consumo humano, entre ellos arroz contaminado con gorgojos, lo que representa un riesgo para la salud pública.

De acuerdo a la entidad las acciones de fiscalización también alcanzaron un supermercado ubicado en la barriada Guamí, distrito de Almirante, donde, en coordinación con la Dirección General de Ingresos (DGI), se comprobó el cobro excesivo y presunta evasión fiscal en la venta de tarjetas telefónicas.

De igual forma, en un restaurante del sector de Ojo de Agua, distrito de Almirante, la Acodeco detectó cobros ilegales por el uso de tarjetas de crédito, práctica que incumple lo establecido en la Ley 81 sobre tarjetas de crédito y otros mecanismos de financiamiento.

La entidad reiteró que continuará desarrollando operativos de vigilancia en toda la provincia con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de los consumidores y exhortó a la ciudadanía a seguir presentando sus denuncias a través de la línea 311.