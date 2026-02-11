Acodeco detecta productos vencidos en Azuero y Chiriquí durante operativos precarnavales

Como parte de los operativos realizados previo a las festividades del Carnaval, personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que detectó irregularidades que ponen en riesgo la salud y el bolsillo de los consumidores en la región de Azuero.

En el distrito de Chitré, provincia de Herrera, se hallaron 315 productos vencidos en dos establecimientos comerciales. Entre los artículos detectados se encontraban cervezas, refrescos, snacks, embutidos, protectores solares y productos de higiene personal.

De igual forma, en La Villa de Los Santos, los funcionarios detectaron más de 100 productos con fecha de vencimiento expirada que estaban a la venta al público.

Estos productos fueron decomisados para su posterior destrucción, mientras que los agentes económicos fueron notificados mediante actas para que presenten sus descargos, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007.

Por otra parte, la Acodeco en Chiriquí realizó una verificación de balanzas de alto alcance en CADASA (Alanje), la cual resultó sin anomalías y con medidas de peso exactas. En Barú, también fueron inspeccionadas las balanzas industriales de la extractora EBASA, en Manaca Civil, y de la extractora ICCTSA, en Progreso; ambas operaban sin irregularidades.

La Acodeco advirtió que mantendrá estos operativos en todo el país para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores durante estas festividades. Las denuncias pueden realizarse al WhatsApp y Telegram 6330-3333, en las redes sociales @AcodecoPma y en la página web institucional, disponibles las 24 horas.