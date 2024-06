Acodeco inicia operativo de baratillos por el Día del Padre

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) inició el operativo “Día del Padre”, para verificar el cumplimiento de las normas sobre publicidad en ventas especiales, ofertas o ‘baratillos’, que los diferentes centros comerciales están promoviendo en la ocasión.

Según el reporte, “durante el año pasado se detectaron 38 irregularidades en la veracidad de la publicidad y se visitaron 930 agentes económicos (511 en la ciudad capital y 419 en las provincias)”.

Las irregularidades encontradas fueron: no indicar la fecha de duración de las ofertas (7); hasta agotar existencia, no indicaban cantidades a ofertar (7); las fechas de las ventas se excedían de los tres meses que establece la legislación (6); productos sin doble precio (6); ofertas con fecha vencida (5); aplicaban restricciones en la publicidad (3); publicidad confusa (2); y publicidad no veraz (1). Además, de una sola falta de precio a la vista.

Se detalló que “la información de la venta especial debe cumplir con algunos requisitos, tales como: anunciar el inicio y finalización o las unidades mínimas a ofertar; indicar si es total o parcial (puede usar el concepto en mercancía seleccionada); el precio regular y el nuevo precio especial de venta; cuando se usa la oferta por porcentaje, solo debe aparecer el precio regular y el descuento aplicable a dicho precio. Igualmente, hay que señalar que una venta especial no debe ser por más de tres meses”.

Se recordó que “cuando una mercancía cuente con el doble precio y existe un anuncio, que indique por ejemplo 20% de descuento adicional, es permitido y se entiende que el porcentaje aplica sobre el último precio (es decir, el más económico)”.

En ese sentido “el agente económico es el responsable de tener los precios actualizados, definir si las promociones son en mercancía o artículos seleccionados o si aplica a toda la tienda o todo el departamento de caballeros, por ejemplo”.

También se señaló que aunque el local no ofrezca promociones sí está obligado a tener los precios actualizados de los artículos, que comercializa a la vista de los consumidores.

La ley 45 de 2007 no contempla el derecho a retracto, pero si el reclamo es por un daño de fábrica, el comercio está obligado a honrar al consumidor y reparar el artículo o cambiarlo y en último caso a devolver el dinero al consumidor si no pudo repararlo o reemplazarlo. Por lo que es importante que el consumidor mantenga las facturas de compra, los empaques del producto intactos por si hay que hacer un reclamo posterior por temas de garantía.

El operativo se realiza en diferentes locales comerciales de los principales centros comerciales, del 10 al 14 de junio de 2024.