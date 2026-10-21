$!Acodeco: la canasta básica costó B/.54.76 más en minisúper que en supermercados en septiembre

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó el monitoreo de precios de los 59 productos que integran la Canasta Básica de Alimentos, definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026. Según el informe, el costo estimado fue de B/.306.03 en supermercados y de B/.360.79 en los minisúper y abarroterías evaluados, lo que representa una diferencia de B/.54.76. En comparación con la primera quincena de septiembre, el monto aumentó B/.1.35 en los supermercados y B/.5.58 en los comercios de ruta.

La Acodeco aclaró que estos productos se comercializan bajo el sistema de libre oferta y demanda, por lo que la institución no fija ni controla precios; su función se limita a recopilar, verificar y divulgar la información para facilitar la comparación por parte del usuario. En este sentido, el monitoreo evidencia que artículos de consumo frecuente como carne de res, pollo, arroz, huevos y vegetales varían según el establecimiento.

La información se obtiene mediante visitas a supermercados de los distritos de Panamá y San Miguelito, así como a minisúper y abarroterías en sectores como Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre y Pueblo Nuevo. Al respecto, la entidad recordó que los valores corresponden a las fechas de verificación y pueden variar según promociones, costos, disponibilidad o condiciones comerciales. Por ello, recomendó comparar precios, revisar cantidades y unidades de medida, y verificar las ofertas antes de comprar, considerando factores como la estacionalidad de los productos agropecuarios.