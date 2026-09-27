Acodeco recibió 375 quejas por incumplimientos a beneficios de jubilados y personas con discapacidad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 375 quejas a nivel nacional entre enero y agosto de 2026 por presuntos incumplimientos a los beneficios establecidos por ley.

De ese total, 324 reclamos corresponden a la Ley 6 de 1987, que protege a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y 51 expedientes a la Ley 134 de 2013, sobre derechos y beneficios para personas con discapacidad.En el caso de la Ley 6, las principales anomalías reportadas se centraron en la tasa de interés, con 88 casos; el descuento del 25% en restaurantes, con 72; la omisión del descuento, con 49 expedientes; y la ausencia de letreros informativos, con 48 reportes.

Asimismo, se registraron 18 quejas por el descuento del 25% en transporte aéreo, 12 por préstamos personales y comerciales, y 7 por el descuento del 15% en franquicias de comida rápida. Por estas irregularidades se han impuesto 32 sanciones en primera instancia por un total de B/.27,330.00, de las cuales 9 corresponden al rubro de tasa de interés, representando B/.16,800.00 del monto acumulado.

Respecto a la Ley 134, la causa principal de los 51 reclamos fue la falta de letreros informativos, con 29 casos, seguida por la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y la aplicación del descuento del 25% en restaurantes, con 5 reportes. Además, se registraron anomalías en franquicias de comida rápida, farmacias, hospitales y clínicas privadas, impuestos de aeropuertos y pasaportes, televisión por cable e internet, así como en transporte aéreo.

En este periodo se han aplicado 2 sanciones en primera instancia por B/.600.00: una al servicio de televisión por cable e internet por B/.350.00 y otra por falta de letreros informativos por B/.250.00.La Acodeco recordó a los agentes económicos que estos beneficios están establecidos legalmente y deben ser aplicados e informados de manera correcta y visible a los consumidores con derecho a ellos.

Al mismo tiempo, la institución exhortó a las personas que consideren vulnerados sus derechos a presentar sus denuncias formales aportando datos precisos del establecimiento, la irregularidad detectada, su identificación y los comprobantes disponibles, elementos fundamentales para sustentar las investigaciones y adoptar las medidas legales correspondientes.