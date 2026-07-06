$!Acodeco registra 146 quejas contra agencias de autos que superan los B/. 2 millones

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y mayo de 2026, se presentaron 146 quejas contra agencias de autos nuevos y usados. Las reclamaciones suman una cuantía total de B/. 2,067,149.90, teniendo como principal detonante el incumplimiento de garantía.Según datos del informe, 93 casos corresponden a agencias de autos nuevos, por un monto reclamado de B/. 1,677,749.06. Este motivo lidera el segmento con 73 reportes, lo que representa el 78.5% del total de vehículos nuevos y una cuantía de B/. 1,426,385.08.Otras causales reportadas fueron la falta de información (8 casos), vicio oculto (7), incumplimiento de servicio (3), devolución de dinero (1) y cobro indebido (1).En cuanto a la comercialización de autos usados, la institución recibió 53 quejas por un valor total de B/. 389,400.84.Al igual que en los vehículos nuevos, el incumplimiento de garantía encabezó los reclamos con 33 casos, equivalentes al 62.3% del total del sector, por una cuantía de B/. 290,393.28.Le siguieron la falta de información (15 casos), incumplimiento de contrato (2), cláusula abusiva (1), devolución de dinero (1) y vicio oculto (1).Según las normas vigentes, el proveedor de un automóvil nuevo está obligado a otorgar por escrito una cobertura mínima de un año o 30,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Si la garantía de fábrica es superior, se debe respetar esta última.Mientras tanto, en los autos usados se establece un mínimo de seis meses o 15,000 kilómetros, también estipulado por escrito.