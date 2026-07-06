$!Acodeco registra 146 quejas contra agencias de autos que superan los B/. 2 millones

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y mayo de 2026, se presentaron 146 quejas contra agencias de autos nuevos y usados. Las reclamaciones suman una cuantía total de B/. 2,067,149.90, teniendo como principal detonante el incumplimiento de garantía.

Según datos del informe, 93 casos corresponden a agencias de autos nuevos, por un monto reclamado de B/. 1,677,749.06. Este motivo lidera el segmento con 73 reportes, lo que representa el 78.5% del total de vehículos nuevos y una cuantía de B/. 1,426,385.08.

Otras causales reportadas fueron la falta de información (8 casos), vicio oculto (7), incumplimiento de servicio (3), devolución de dinero (1) y cobro indebido (1).

En cuanto a la comercialización de autos usados, la institución recibió 53 quejas por un valor total de B/. 389,400.84.

Al igual que en los vehículos nuevos, el incumplimiento de garantía encabezó los reclamos con 33 casos, equivalentes al 62.3% del total del sector, por una cuantía de B/. 290,393.28.

Le siguieron la falta de información (15 casos), incumplimiento de contrato (2), cláusula abusiva (1), devolución de dinero (1) y vicio oculto (1).

Según las normas vigentes, el proveedor de un automóvil nuevo está obligado a otorgar por escrito una cobertura mínima de un año o 30,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Si la garantía de fábrica es superior, se debe respetar esta última.

Mientras tanto, en los autos usados se establece un mínimo de seis meses o 15,000 kilómetros, también estipulado por escrito.