Acodeco sanciona a transportistas de la ruta Changuinola–David por incumplir normas

Una unidad de transporte público de la ruta Changuinola–David fue sancionada por personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), luego de comprobar que no mantenía visibles los rótulos con la tarifa del servicio ni los avisos informativos sobre los descuentos establecidos por ley para ciertos grupos de la población.

“La acción se realizó tras una denuncia presentada por un consumidor, quien alertó que el vehículo no exhibía la información obligatoria para los usuarios del transporte colectivo interurbano. Durante la verificación realizada por personal de la Acodeco en la provincia de Bocas del Toro, se constató que la unidad incumplía con la obligación de mostrar los avisos relacionados con la Ley 6 de 1987 y la Ley 134 de 2013, normativas que establecen un 30% de descuento para personas con discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores en el transporte colectivo interurbano”, explicó la institución en un comunicado de prensa.

La Acodeco reiteró que los prestadores del servicio de transporte colectivo deben mantener visible la información relacionada con las tarifas y los beneficios establecidos por ley, de manera que los usuarios puedan conocer claramente sus derechos al momento de utilizar estos servicios.