ACODECO sobre descuentos en cines

T.Jiménez | La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) aclaró que los cines no están obligados a aplicar el descuento establecido en la Ley 6 de 1987 a productos alimenticios, incluyendo combos, ya que esta disposición no está contemplada en la normativa vigente. Asimismo, precisaron que las refresquerías de los cines no son consideradas restaurantes, debido a que los Certificados de Operación emitidos por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), especifican la actividad comercial autorizada para cada agente económico. La entidad explicó que el descuento que sí corresponde es del 50% en la entrada al cine, al estar contemplado dentro del rubro de entretenimiento. Por su parte, Franklin Ortiz señaló que hace falta una mayor fiscalización por parte de la ACODECO en relación con la aplicación de estos descuentos. “Las confusiones se dan porque hace falta colocar letreros que indiquen en qué lugares se debe aplicar el descuento y cuál es el porcentaje correspondiente”, expresó.