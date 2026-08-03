Acodeco y representantes del sector comercial acuerdan hoja de ruta sobre el gas de 25 libras

El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la Cámara de Comercio (CCIAP) y de la comunidad china en Panamá para abordar la comercialización del cilindro de gas licuado de 25 libras. Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo para avanzar en soluciones conjuntas, informó la institución en un comunicado.

“La reunión permitió definir criterios claros sobre los procesos de fiscalización, los operativos recientes y las pautas para la aplicación de sanciones. Por su parte, la Acodeco reiteró que continuará firme con las investigaciones sobre los faltantes de contenido en los cilindros de 25 libras hasta garantizar el peso exacto y proteger el bolsillo de las familias, buscando mantener un balance equitativo que respete y acompañe al comerciante formal”, destacaron.

Entre los principales acuerdos alcanzados, la institución se comprometió a fortalecer las acciones de orientación dirigidas a la comunidad y al sector comercial para prevenir la desinformación; explicar de manera clara los criterios que sustentan la aplicación de sanciones; priorizar las inspecciones otorgando un plazo razonable para subsanar irregularidades cuando la normativa lo permita —sin perjuicio de las facultades legales de la Acodeco—; y establecer canales de comunicación directa y mesas permanentes de diálogo para atender consultas oportunamente.