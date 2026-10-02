ACP anuncia aumento de calado y de tránsitos diarios por incremento de nivel en el lago Gatún

El Canal de Panamá anunció a las navieras que aumentará a 10 el número de tránsitos diarios por las esclusas Neopanamax, alcanzando un total de 33 cupos a partir del 15 de octubre de 2026, con base en el nivel actual y proyectado del lago Gatún.

El ajuste representa un cupo adicional respecto a los 32 tránsitos vigentes, los cuales se distribuyen en 23 por las esclusas Panamax, nueve por reserva y uno por subasta en las Neopanamax. Adicionalmente, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax será de 14.94 metros (49.0 pies).

La medida se sustenta en el impacto positivo de las precipitaciones registradas en la cuenca hidrográfica y en la eficacia de las acciones de ahorro de agua implementadas en las esclusas. Actualmente, el lago Gatún se sitúa en 85.03 pies de nivel, cifra que, si bien no representa la posición óptima para la época, supera las proyecciones iniciales.

“La industria está muy feliz de que estemos dando un cupo adicional; sabemos que el Canal de Panamá es la ruta más corta, así que aumentar un cupo apoya a la industria marítima y es una manera de mantener la ruta más eficiente”, señaló la administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta.

Pese a la mejora, la administración advirtió que el déficit hídrico en la cuenca persiste y que el Sistema de Reserva de Tránsitos (Booking System) continúa siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de cruce, por lo que las embarcaciones sin reserva podrían enfrentar demoras indefinidas.

El Canal mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de los niveles de precipitación para comunicar oportunamente cualquier ajuste adicional.