Administración Mulino anuncia obras para reactivar la economía en 2026

A partir de enero de 2026, el Gobierno Nacional pondrá en marcha la ejecución en todo el país de más de 30 proyectos viales por unos B/.1,220 millones, anunciaron en un comunicado oficial.“

“Esta iniciativa busca impulsar la reactivación económica y generar más de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos”, informó este viernes el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade.

Estas obras son parte de la estrategia de la administración del presidente José Raúl Mulino para recuperar proyectos abandonados por gobiernos anteriores y licitar nuevos. Con ello se pretende generar más plazas de empleo, fortalecer la conectividad nacional y contribuir de manera directa al crecimiento económico y social del país, en beneficio de los panameños.

En el año 2026 el Gobierno Nacional, a través del MOP, impulsará “una revolución de empleo para los panameños”, indicó el ministro.

Entre enero, febrero y marzo próximo arrancarán 35 obras a nivel nacional.

“No son proyectos en un papel, es el arranque concreto de obras que necesitarán mano de obra panameña para avanzar y culminarse”, apuntó el ministro Andrade durante una conferencia de prensa.

Ya hay 20 proyectos adjudicados por más de B/.190 millones. “Todos fueron adjudicados al precio más bajo ofertado”, aclaró.

Hay seis proyectos evaluados y se espera que en las primeras semanas del próximo año hayan sido adjudicados y se les dé la orden de proceder en el verano. Dos proyectos están en proceso de licitación actualmente, y entre enero y febrero se licitarán siete proyectos más.

El proyecto de mayor impacto es el Corredor de las Playas – Variante Campana, una obra estratégica de 18.6 kilómetros que fue abandonada por gobiernos anteriores. Su inicio está previsto para el mes de marzo y, además de mejorar la conectividad entre la ciudad capital y el interior del país, generará importantes fuentes de empleo directo e indirecto, contribuyendo a la dinamización de la economía regional.

Entre las obras estratégicas mencionadas también se encuentran la rehabilitación y ampliación de la carretera David – Boquete, la rehabilitación de la vía Alto Boquete – Caldera – Puente Los Valles, la intervención de la carretera CPA – El Valle de Antón, el mejoramiento de calles urbanas en Aguadulce, Panamá Norte, Metetí, Gorgona, Chame y San Carlos, así como caminos de producción que fortalecen la actividad agropecuaria en provincias como Chiriquí, Coclé, Herrera y Los Santos.

También figura un plan de 16 programas “Tapahuecos” para recuperar las vías internas en mal estado, tanto en la capital como en el interior del país. “Esto beneficiará a un millón de personas”, acotó Andrade.

El titular del MOP explicó también que la gestión desarrollada en 2025 ha permitido alcanzar un ahorro global del 12.25%, equivalente a B/.26,5