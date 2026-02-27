Aduanas activa desde hoy plan de contingencia 24 horas en Balboa y Cristóbal

La Autoridad Nacional de Aduanas puso en marcha este viernes, 27 de febrero, un plan de contingencia que establece atención en horario extraordinario durante 24 horas en los puertos de Balboa y Cristóbal. La medida se extenderá también el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2026.

Según el comunicado oficial, “los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 se estará aplicando un plan de contingencia en horario extraordinario por 24 horas en los puertos de Balboa y Cristóbal”.

La entidad informó que, mientras esté vigente el esquema especial, el trabajo de los inspectores se limitará a trámites específicos. “Durante este periodo, los inspectores de aduanas estarán atendiendo exclusivamente las declaraciones aduaneras en los regímenes de importación y exportación, además del régimen de transbordo”, señala el documento.

Se detalló que el régimen de Tránsito Interno (TI) no formará parte de la jornada extraordinaria. El texto precisa que “la presente medida no será aplicable al régimen de Tránsito Interno (TI). En consecuencia, únicamente se autorizarán los Tránsitos Internos correspondientes a vehículos rodantes dentro del horario regular laborable”.