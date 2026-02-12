Aeropuerto de Tocumen movilizará más de 154 mil pasajeros durante los días de Carnaval 2026

La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen reportó un aumento en la llegada de pasajeros a Panamá motivado por las celebraciones del Carnaval 2026. Según proyecciones de la terminal aérea, se espera una movilización extraordinaria de más de 154,000 pasajeros (entre llegadas y salidas internacionales) desde el viernes 13 hasta el domingo 22 de febrero.

Proyecciones de flujo migratorioDesde este viernes 13 y hasta el domingo 15 de febrero, se estima que 84,061 personas ingresarán al país. El día de mayor volumen de ingresos será el miércoles 18 de febrero, cuando se proyecta el arribo de 10,920 viajeros retornando a Ciudad de Panamá.

En cuanto a las salidas internacionales, se prevé la movilización de 69,959 pasajeros locales durante el mismo periodo: el viernes 13 de febrero será el día más alto de partidas con 9,810 viajeros. Mientras que el sábado 14 de febrero, se mantendrá una alta demanda con más de 9,100 despegues.

Los destinos más solicitados por los panameños incluyen Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José, lo que reafirma el papel estratégico de Tocumen como puente aéreo entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

Operación especial y recomendacionesEl gerente general del aeropuerto, José Ruiz Blanco, destacó que esta operación especial responde a la relevancia del Carnaval para la dinámica turística y económica del país.

“En Tocumen hemos reforzado nuestra planificación operativa para garantizar un tránsito rápido, seguro, ordenado y eficiente, de modo que los viajeros tengan una experiencia positiva en el principal aeropuerto del país”, afirmó Ruiz Blanco.

Para gestionar este flujo, se ha activado un plan integral en coordinación con aerolíneas, Migración, Aduanas y seguridad. Finalmente, se recuerda a los usuarios validar con antelación su documentación de viaje y verificar la lista de objetos prohibidos en el equipaje de mano o facturado.