Aeropuerto de Tocumen prevé romper “récord” de pasajeros este año

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz, anunció que se prevé superar los 21 millones de pasajeros este año, lo que representaría un incremento frente a los 19 millones alcanzados en 2024.

Ruiz destacó que este crecimiento se ve impulsado por la incorporación de nuevas aerolíneas al aeropuerto. “Este 2025 se han incorporado aerolíneas como Condor y Aeroméxico”, dijo Ruiz. El gerente agregó que “varias líneas aéreas han incrementado sus frecuencias hacia Europa, pasando de seis vuelos diarios a siete”.

En cuanto a los planes futuros, el gerente reveló que “se mantienen en conversaciones para traer aerolíneas de Londres, Medio Oriente, Qatar y Dubái, lo que permitiría fortalecer la conectividad internacional del país”.

Respecto a las inversiones en infraestructura, Ruiz informó que “para el año 2026 ya se ha dado la orden de proceder para la rehabilitación de las pistas, que comenzará en enero y tendrá una duración aproximada de dos años. Este proyecto generará alrededor de 700 empleos”. Además, anunció que “se realizará la licitación para la extensión de la Terminal 2, lo que representa un proyecto de valor significativo para el aeropuerto”.