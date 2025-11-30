Ahorros de Navidad alcanzan cifra récord de $272 millones

Más de 500 mil panameños recibirán sus ahorros de Navidad, que totalizan un saldo a desembolsar de $272 millones, por parte de las entidades bancarias que conforman el Sistema Bancario Nacional (SBN), lo que representa un crecimiento del 11% o $28 millones adicionales; y 59,565 cuentas nuevas con un incremento del 13%, con respecto a igual período del año anterior.

Este producto se consolida como el segundo en importancia. dentro de las captaciones del SBN, a cubrir el 8% del total de cuentas de depósitos, solo por debajo de los ahorros corrientes, que representan el 85%, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Según las cifras de octubre, en el mercado de ahorros navideños se observa un alto nivel de concentración: el 97% de los $272 millones se encuentra distribuido en solo cuatro bancos.. El Banco General, con $208 millones, concentra el 76.4% del total, impulsado por la facilidad de apertura automática de cuentas, a través de sus canales digitales. Le siguen Caja de Ahorros (9,1%), el Banco Nacional de Panamá (BNP) (6,6%) y Banistmo (5,1%); Mientras que el resto de las entidades captan solo el 2,8%.

Los ahorros de Navidad se mantienen como una tradición financiera para los hogares panameños, permitiéndoles acumular recursos durante el año y afrontar los gastos de fin de año sin recurrir al endeudamiento, especialmente con tarjetas de crédito. Este comportamiento resulta positivo en un contexto de crecimiento económico moderado, al fortalecer la disciplina financiera y promover una cultura de ahorro en la población.

En cuanto a la distribución geográfica, el 81% de los fondos se concentra en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, que suman $220 millones distribuidos en 397 mil cuentas. Les siguen Chiriquí con $15.2 millones, Colón con $9.5 millones y las provincias de Azuero con $8.8 millones.

Desde la perspectiva social, el hábito del ahorro continúa siendo un pilar para el desarrollo. Fomentar esta práctica fortalece la estabilidad financiera de los hogares, les permite afrontar imprevistos y contribuir al bienestar económico y comunitario en el largo plazo.