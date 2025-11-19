Air France-KLM manifiesta oficialmente su interés por TAP Air Portugal

Air France-KLM oficializó el miércoles su interés en la compañía TAP Air Portugal, que está siendo privatizada por el gobierno portugués, anunció un portavoz de la aerolínea franco-neerlandesa.

Air France-KLM expresó “su interés en participar en el proceso de privatización de TAP” ante Parapublica, la agencia portuguesa de gestión de participaciones del Estado, indicó la compañía a la AFP.

El grupo, que aúna Air France, KLM y Transavia y que está integrando a la compañía escandinava SAS, desea participar en la consolidación del sector aéreo europeo, como sus competidores Lufthansa e IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus...), que también manifestaron su interés por TAP.

El gobierno portugués desea concluir en 2026 la privatización de hasta el 49,9% del capital de la compañía, que había sido renacionalizada precipitadamente en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la epidemia de covid-19.

TAP Air Portugal se benefició entonces de una inyección de 3.200 millones de euros (unos 3.700 millones de dólares al cambio actual) de fondos públicos a cambio de un plan de reestructuración.