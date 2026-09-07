Alcaldía de Panamá destina más de $1.7 millones al pago de prima de antigüedad

La Alcaldía de Panamá elevó a B/.1,710,909.10 el monto desembolsado por concepto de prima de antigüedad a exfuncionarios municipales. El pago corresponde al proceso de atención de las solicitudes acumuladas desde administraciones anteriores, que datan de 2014.

Según el informe de gestión actualizado al 4 de septiembre de 2026, 938 exservidores públicos ya han recibido el desembolso. La Dirección de Recursos Humanos registra 3,662 solicitudes recibidas, de las cuales 2,631 han sido tramitadas y respondidas.

La institución reportó además un saldo de B/.2,252,608.00 en fondos disponibles en cuentas de ahorro, destinados a cubrir las planillas en trámite y la proyección de pagos hasta las correspondientes al año 2024.

Para que los desembolsos se hagan efectivos, cada expediente debe cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la certificación y el refrendo de la Contraloría General de la República. Este trámite puede tomar hasta seis meses.

La Alcaldía de Panamá reiteró que continuará con la revisión y el procesamiento de los expedientes pendientes, bajo un esquema de gestión orientado a honrar los compromisos laborales con quienes prestaron servicios a la institución.