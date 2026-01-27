Economía

Alcaldía de Panamá extiende horario para presentar la Declaración Jurada de Ingresos

Alcaldía de Panamá extiende horario para presentar la Declaración Jurada de Ingresos
Redacción Web
27 de enero de 2026

La Alcaldía de Panamá recordó a los contribuyentes del distrito capital que esta es la última semana para obtener un 10% de descuento al presentar su Declaración Jurada de Ingresos Anuales 2026.

Los horarios extendidos de atención serán miércoles 28 de enero: hasta las 7:00 p.m.; de jueves a sábado: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

“Se recuerda a los ciudadanos que, si abrieron un aviso de operación en 2025 o años anteriores, deben presentar su Declaración Jurada de Ingresos Anual 2026 a más tardar el 31 de marzo para evitar una multa de 500 balboas”, detalla el comunicado de la institución.

Este trámite es obligatorio y permite acceder a un incentivo importante: quienes presenten su declaración y paguen la totalidad de la anualidad durante el mes de enero obtendrán un 10% de descuento en los impuestos de negocios y publicidad exterior.

La Tesorería Municipal informó que el proceso puede realizarse de forma rápida y segura a través de la plataforma Alcaldía Digital.

El contribuyente debe ingresar a la opción Declaración Jurada de Ingresos Brutos, generar su liquidación y verificar que el descuento esté aplicado correctamente antes de proceder con el pago.

Además del trámite en línea, se ha habilitado el Teatro Gladys Vidal (Edificio Hatillo) para brindar atención y orientación presencial en el horario extendido mencionado.

Métodos de pago:Los pagos pueden efectuarse en línea, por banca electrónica, ATM o de manera presencial utilizando Yappy, Visa, Mastercard, Clave o efectivo.

$!Alcaldía de Panamá extiende horario para presentar la Declaración Jurada de Ingresos
Tags:
Alcaldía de Panamá
|
Horario
|
ingreso
|
declaración jurada
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR