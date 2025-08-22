Alcaldía de Panamá lanza Empleo 2.0, empresas ofertarán más de 7,000 plazas de trabajo

El alcalde de Mayer Mizrachi anunció el lanzamiento de Empleo 2.0, un programa que busca dinamizar el mercado laboral y garantizar la contratación de más de 7,000 personas en distintos sectores económicos.

El evento se realizará el próximo 6 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Panama Convention Center.

Se detalló que durante la jornada se habilitarán espacios para entrevistas directas con más de 100 empresas.

“Con Empleo 2.0 estamos garantizando no solo contrataciones inmediatas, sino también el acceso a nuevas herramientas para el crecimiento profesional de nuestra gente”, afirmó el alcalde.