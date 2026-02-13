Álvaro Naranjo, nuevo miembro de la junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá

El Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o el “Fondo”) informó que la Asamblea Nacional de Diputados ratificó, el nombramiento de Álvaro Andrés Naranjo como miembro de la Junta Directiva del FAP.

Naranjo tomó posesión y fue juramentado el 28 de enero de 2026 ante el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe E. Chapman. El Sr. Naranjo se integra a la Junta Directiva del FAP en reemplazo del Sr. Moisés Cohen Mugrabi.

Naranjo es un ejecutivo financiero con más de 20 años de experiencia en mercados de capitales. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Senior de Gestión Patrimonial y Relaciones Institucionales en Geneva Asset Management (“GenAsset”), donde ha desarrollado una trayectoria de más de 18 años asesorando a inversionistas e instituciones públicas y privadas en la región.

Mario R. Amaya, presidente de la Junta Directiva del FAP, manifestó: “En nombre de la Junta Directiva y del equipo ejecutivo, extendemos la bienvenida al director Naranjo. La experiencia y el conocimiento de los mercados de capitales del director Naranjo contribuirán al fortalecimiento institucional del Fondo y al cumplimiento de su mandato”.

Por su parte, Naranjo expresó que se siente “honrado de formar parte del Fondo y de su Junta Directiva, reconocida por su independencia y transparencia”. Dijo: “Aspiro a contribuir con mi experiencia al fortalecimiento de la gobernanza corporativa y a la gestión responsable de los recursos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras de panameños”.

El Fondo de Ahorro de Panamá reafirma su compromiso con la transparencia, la independencia y la administración prudente de los recursos bajo su gestión, conforme a su marco legal y a las mejores prácticas internacionales aplicables a fondos soberanos.