Economistas y empresarios expresaron un amplio respaldo al anuncio del Gobierno Nacional de iniciar conversaciones formales con la empresa Minera Panamá (Cobre Panamá) para definir el futuro del proyecto ubicado en Donoso, Colón.

Los líderes gremiales coincidieron en que este acercamiento resulta positivo y necesario para reactivar la economía del país y generar plazas de empleo. Asimismo, advirtieron sobre la urgencia de tomar una decisión definitiva sobre la mina.

Las reacciones surgen luego de que el presidente de la Republica, José Raúl Mulino, anunciara este 16 de noviembre la apertura del diálogo con la empresa. Según el mandatario, el objetivo es explorar un posible acuerdo que garantice mayores beneficios económicos para el Estado, estricta protección ambiental y pleno respeto a la soberanía nacional.

La empresa First Quantum Minerals anunció ayer su disposición a “participar en las conversaciones con el Gobierno” y destacó que “respaldamos este proceso, así como el acceso a información clara y transparente que permita una participación informada”.

La compañía también afirmó que “una eventual reactivación de la mina podría generar 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos, además de oportunidades para 2,000 proveedores registrados”.

Por su parte, Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), indicó que “respaldamos la decisión del Órgano Ejecutivo de autorizar el inicio de conversaciones formales con Cobre Panamá”. Asimismo comentó que “se necesita generar empleo en esas zonas, reactivar economía nacional, y procurar buenos réditos y desarrollo social de forma sostenible, responsable y transparente para los panameños”.