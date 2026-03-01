Ante la guerra de Irán, la OPEP+ aumenta su producción más de lo previsto

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior a lo previsto, ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto de Irán.

En la reunión, prevista desde hace tiempo, participaron cinco miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia) y tres aliados (Rusia, Kazajistán, Omán).

Los ocho miembros del grupo "acordaron un ajuste de la producción de 206.000 barriles diarios", que "se aplicará en abril", según un comunicado que no menciona la situación en Irán y se limita a invocar el equilibrio del mercado.

El incremento anunciado es superior a los 137.000 barriles diarios suplementarios que habían anticipado los expertos del sector antes de que estallara este sábado el conflicto en Irán.

Con todo, se espera no obstante que el precio del crudo aumente considerablemente en los próximos días.

"Es una señal, pero no una solución. Si el petróleo no puede transitar por el estrecho de Ormuz, 206.000 barriles adicionales por día pesarán muy poco a la hora de calmar el mercado", indicó Jorge León, analista en Rystad Energy.

El conflicto abierto el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán pone en serio peligro el tránsito marítimo del crudo por el estrecho de Ormuz, por donde pasa habitualmente el 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Irán anunció a la UE el cierre "de facto" del estrecho de Ormuz. Y desde los primeros bombardeos israelo-estadounidenses del sábado, la república islámica respondió disparando misiles y drones contra las monarquías árabes situadas en la otra orilla del Golfo, como Arabia Saudita, Baréin, Emiratos y Catar, que albergan bases norteamericanas.

El precio del barril de Brent había integrado ya antes del sábado la prima de riesgo geopolítico, y escalado a más de 72 dólares. El lunes podría seguir subiendo con fuerza en cuanto abran los mercados.

Y es que "en este momento la logística y el riesgo del tránsito cuentan más que los objetivos de producción", apunta Jorge León.

"Podrán utilizarse infraestructuras alternativas a Oriente Medio para evitar pasar por el estrecho [de Ormuz], pero el impacto neto se mantiene en una pérdida efectiva de entre 8 y 10 millones de oferta de barriles de petróleo crudo", explicaba este mismo analista en una nota publicada la víspera.

- ¿Un barril a 120 dólares? -

La otra gran incógnita es la duración del conflicto.

"Estamos en medio de una campaña militar de envergadura que, en mi opinión, durará bastantes días, y puede que varias semanas", apunta David Khalfa, cofundador del centro de investigación Atlantic Middle East Forum (AMEF).

Según Homayoun Falakshahi, analista en Kpler, los precios del oro negro podrían superar los 120 dólares el barril, un nivel inédito en años, en caso de guerra prolongada que incendie la región y rompa las cadenas de suministro.

Los países productores podrían intentar aumentar aún más su producción en los meses venideros. La OPEP anunció que los ocho países se reunirán de nuevo el 5 de abril.

El cártel tiene también interés en subir la producción, para ganar mercado frente a la competencia de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana.

La ecuación es complicada, ya que según Jorge León, los únicos países de la OPEP+ que "pueden realmente aumentar su producción" son Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait e Irak, justamente los más dependientes de la navegabilidad del estrecho de Ormuz.

Por su lado, la producción rusa muestra una tendencia declinante desde noviembre.

"Creemos que Rusia está produciendo ya al máximo" y que "ha perdido mercado, en particular en India", a quien el presidente estadounidense Donald Trump presionó recientemente para que dejara de comprar crudo ruso, destaca Falakshahi.