Anuncian medidas para enfrentar alza en precios de los combustibles

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), anunció el establecimiento de precios tope para el diésel y la gasolina de 91 octanos como medida para enfrentar el alza en el costo del combustible.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, explicó que el diésel se fijará en B/. 0.90 por litro y la gasolina de 91 octanos en B/. 0.88 por litro. La medida tendrá una vigencia de hasta 10 meses y estará dirigida al transporte de pasajeros y de carga.

“El diésel y a la gasolina de 91 octanos, excluyendo la de 95 octanos. La medida es temporal, con una vigencia que podría ser de hasta 10 meses, pudiendo suspenderse de forma anticipada si hay un mejoramiento en las condiciones del mercado global de energía”, indicó el titular del MEF.

Se detalló que esta medida implica un aporte extra de los recursos del Estado panameño de 15 millones de dólares mensuales calculado a los precios del día de hoy.

“Sin afectar el presupuesto de inversión, todo el ahorro tiene que venir del gasto corriente u operativo”, sostuvo Chapman.“Se mantienen los siguientes aportes: el subsidio al Metro y al Metrobus de forma tal que no van a subir los pasajes, al transporte colectivo, selectivo, escolar y se agrega un apoyo o subsidio a las embarcaciones de pesca artesanal para hacer todo lo posible en que no se afecte el precio de los productos del mar”, añadió.

“También se mantiene la tarifa de electricidad, el aporte y el subsidio que recibe la gran mayoría de los panameños, y el gas de cocina, conocido como tanquecito de gas, para quienes más lo necesitan a pesar del aumento de los costos”, afirmó Chapman.

Además, subrayó que “todas las entidades del Estado deberán aplicar medidas de ahorro de combustible institucional. Hoy en la mañana ha sido circulada una circular emitida por el MEF detallando las medidas a tomar en todo el Estado panameño”.