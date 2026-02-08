APACH analiza medidas para asegurar la comercialización del frijol

El productor agrícola y dirigente de la Asociación de Productores de Arroz (APACH), Gabriel Arauz, informó este domingo 8 de febrero que durante recientes encuentros con autoridades del sector agropecuario se abordó de manera prioritaria la situación del frijol, especialmente en lo relacionado con su comercialización.

Arauz señaló que “durante una reunión con el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se ex la situación que enfrentamos los productores se puso y la necesidad de establecer alternativas viables que permitan resolver la comercialización del frijol chiricano correspondiente a la safra 2026”. En ese sentido, adelantó que “esta semana se estarán realizando reuniones clave con distintas instituciones para avanzar en soluciones concretas”.

Indicó además que “la cosecha de frijol se encuentra aproximadamente en un tercio de su ejecución y que en los próximos días se espera el pico más alto de producción medidas, por lo que considera urgente contar con claras antes de que se intensifique la recolección”.

En cuanto al abastecimiento nacional, Arauz aseguró que “la asociación consensuó extender en un mes adicional el consumo proyectado, lo que garantizaría suficiente producto hasta finales de octubre y descartaría un posible desabastecimiento en el país”.

Finalmente, el dirigente reiteró que “no existe necesidad de importar frijol, ya que la producción nacional cubre la demanda”. Incluso, mencionó que “se analiza la posibilidad de exportar excedentes, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades ya la población a respaldar a los productores”, subrayando que “estos solo buscan comercializar su producto a precios justos que cubran los costos de producción y les permitan vivir dignamente de su trabajo”.